Yerköy Ziraat Odası makine parkını kurmaya başladı

YOZGAT (AA) - Yerköy Ziraat Odası Başkanlığı, iş makinesi alarak makine parkı oluşturmaya başladı.

Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin, yıllardır ilçede faaliyet gösteren odanın bu zamana kadar makine parkı olmadığını, kendilerinin bu çalışmayı başlattığını söyledi.

Oda bünyesine greyder, kepçe ve taş toplama makinesi aldıklarını ifade eden Metin, "Yerköy Ziraat Odası Başkalığı seçimleri öncesi vaatlerimden olan makine parkını kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığımız iş makineleri ilçemize bağlı 60 köyümüze hizmet verecek, çiftçimizin tüm sorunlarına çözüm olacak. Bizler oda olarak çiftçimizin tüm sorunlarını kendi sorunu bilip bu şekilde hizmet edeceğiz." dedi.

