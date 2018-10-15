Yerköy Ülkü Ocakları'ndan öğrencilere ayakkabı yardımı

YOZGAT (AA) - Yerköy Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 110 çift ayakkabı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Yerköy Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Akyol, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ayakkabı yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında 110 çift ayakkabı toplandığını ifade eden Akyol, "Ülkü Ocakları olarak göreve geldiğimiz günden itibaren Yerköy halkıyla kucaklaşmaya, onların temel sorunlarına bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilmek üzere ayakkabı yardım kampanyası başlatmaktı. Kampanya kapsamında toplanan ayakkabıları okullarda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıttık. Bundan sonra da bu tür kampanyaları sürdüreceğiz. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.