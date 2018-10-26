Yerköy Şehitliği'nde çevre düzenlemesi

YOZGAT (AA) - Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir, Yerköy Şehitliğinin çevre düzenlemesine başlandığını belirtti.

Vatan için canını veren aziz şehitler için ne yapılsa haklarının ödenemeyeceğini belirten Kepir, "Kaderi daima kanla yazılmış kutsal vatan topraklarının üzerinde şanlı bayrağımız altında birlik ve beraberliğimizi bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." dedi.

Kepir, Yerköy Şehitliğinin imkanlar ölçüsünde çevre düzenini yapmaya başladıklarını anlatarak, "Şehitliğimizde, ağaçlandırma, gül bahçesi, çevre düzenleme çalışmalarımız yapılıyor. Çevre düzenlemesine destek veren ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.