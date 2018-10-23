Yerköy Kaymakamı Ada'dan okul ziyareti

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ada, Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç’ten okul hakkında bilgi aldı

Öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Ada, okul ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerimizde okullarımızın sorunları var ise yerinde inceleyip gerekli çalışmaları başlatmaktayız. Öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları ve taleplerinin bizler için çok değerlidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için elimizden gelen tüm caba ve gayreti göstereceğiz."