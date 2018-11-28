Yerköy Kaymakamı Ada, muhtarlarla bir araya geldi

YOZGAT (AA) - Yerköy İlçe Kaymakamı Ali Ada, muhtar ve daire müdürleri ile bir araya gelerek sorunları dinledi.

Öğretmen Evinde yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Ada, mahalle ve köylerin sorunlarını dinleyip çözüm odaklı çalışmaların yapılacağını söyledi.

Ada, sorunların çözüleceğini ifade ederek, "Mahalle ve köylerimizin sorunlarını belirleyip ilgili kurumlarımıza ileteceğiz. Birlikte o sorunu çözeceğiz. Halkımızın bütün hizmetlerden sorunsuz yararlanmasını istiyoruz. Bunun için de gerekli bütün çalışmaları yapacağız." dedi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Köroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, Özel İdare Müdürü Veysel Koçak, daire amirleri, parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

