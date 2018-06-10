Yerköy esnafı iftarda buluştu

YOZGAT (AA) - Yerköy Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifince iftar düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen Yerköy Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi iftar programı, ilçe esnafını bir araya getirdi.

Kooperatif Başkanı Hasan Minar, iftarda yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kaynaşmayı pekiştirmek için iftar sofrasında bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yerköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak esnafımızı desteklemeye, kucaklamaya ve her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız girişimler sonucu kooperatifimizin ve esnafımızın arasında bir aile bağı kurarak güzel bir şekilde faaliyetimizi yürütmekte ve esnaflarımızın sorunlarını çözmeye gayret göstermekteyiz. Bugün burada organize etmiş olduğumuz iftar yemeğine katılan tüm esnaflarımıza teşekkür eder, bu mübarek ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, huzura ve barışa vesile olmasını temenni ederim."

İftara, AK Parti Yozgat Milletvekili, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile AK Parti Yozgat milletvekili adayı İskender Minar ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.