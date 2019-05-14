Yerköy Belediyesinden parklara yeni düzenleme

YOZGAT (AA) - Yerköy Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, AA muhabirine, ilçede bulunan park ve bahçelerde çevre düzenleme çalışmalarının başladığını söyledi.

Haşim Kılıç Mahallesi Kırşehir Caddesinde bulunan parka ağaç ve çiçek dikildiğini ifade eden Yılmaz, "Yerköy Belediyesi olarak önceliklerimizden biri park ve bahçeleriyle yeşil bir ilçe olmaktır. İlçemizdeki parklarda ağaçlandırma, bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. İlçemiz hizmetin en iyisine layıktır anlayışı ile tüm çalışmalarımızı insan odaklı yapacağız." dedi.