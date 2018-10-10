Yerköprü Şelalesi yolu asfaltlanıyor

KONYA (AA) - Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçede devam eden Hadim Aladağ yolunun asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran ile birlikte ilçeye 12 kilometre mesafedeki Hadim-Aladağ yolunda devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Hadimioğlu, ilçe sınırları içinde bulunan doğa harikası Yerköprü Şelalesine ulaşımı sağlayan Kaplanlı-Aladağ yolunun genişletme ve asfaltlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Hadimioğlu, "Arazinin engebeli olması nedeniyle birçok noktada istinat duvarları inşa edildi. Çalışmalar devam ettiği için ulaşım kontrollü sağlanıyor. Turizm için büyük öneme sahip olan bu yolun yapılmasında emeği olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Lütfi Elvan’a, Konya milletvekillerimiz sayın Ahmet Sorgun ve Ziya Altunyaldız’a teşekkür ediyorum." dedi.

