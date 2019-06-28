"Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik" projesi

ANKARA (AA) - Erasmus+ programı kapsamında Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğündeki "Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik" projesiyle ilgili yapılan çalışmalar ve mülteciler için hazırlanan internet sitesinin işleyişi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İkbal Karaman, bir otelde gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin dünya üzerinde en fazla mülteciye ev sahipliği yağan ülke konumunda olduğunu söyledi.

Başkentte 94 bin 500 kayıtlı sığınmacı bulunduğunu belirten Karaman, "Sığınmacı vatandaşlarımızla birebir çalışmalar yapıyoruz. Alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları tarafından tespit edilen sorunlarla biz de karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Karaman, Sosyal hizmetler dışında farklı alanlarda da yoğun talep aldıklarını altını çizerek, şunları söyledi:

"Paydaşlarımız bize, kendilerine başucu kitabı niteliğinde bir araç geliştirildiğini ve sürekli güncel olduğunda çalışmaların daha etkin olacağına dair bilgilerle geldiler. Biz uzun yıllardır çalıştığımız proje ortaklarımızla yani Yunanistan, Portekiz ve İtalya'dan proje ortaklarımızla bu proje vasıtası ile değil daha önceden yürüttüğümüz projelerdeki tecrübe paylaşımımızdan faydalanarak birliktelik kurduk. Onlar da aynı sorunları yaşadıklarını dile getirdiler ve ortak akılla bu proje yazıldı."

Karaman ayrıca, internet sitesinde yer alan sağlık ve sosyal hizmetler, vatandaşlık, eğitim, iş ve finansal destek, dil ve sosyo kültürel rehber sayfalarının içerikleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan ise söz konusu projenin ihtiyaç duyulan bilgiye kolay erişim sağlanması açısından önemli olduğuna değindi.

Projenin, kayıp nesillerin oluşmasını önleme amacıyla önemli bir misyon yüklendiğini vurgulayan Erdoğan, "Mültecilerin yerleştikleri ülke hakkında istihdam fırsatları ile sosyal hizmetler ve ulaşım gibi hususlarda güncel ve gerçek bilgi sağlamanın yanı sıra hakları, fırsatları ve özellikle kendi kendilerine destek olabilmek için faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi edinmelerine katkısı son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.