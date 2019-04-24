Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de özellikle 2002 sonrasında yerel yönetimler noktasında reform mahiyetinde adımlar atılmıştır. Öncelikle kendisi de yerel yöneticilikten gelen Cumhurbaşkanımızın o tecrübeyi yaşaması ve oradan nasıl bir verimlilik elde edebileceğinin çok iyi noktada tecrübe edilerek devlet hayatına da nakşedilmesi Türkiye için büyük bir avantaj olmuştur." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla "Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi"nin açılışında, Türk kültüründe belediye başkanının eski adının "şehremini" olduğunu hatırlattı.

Şehrin bir emanet olduğunu ve o emaneti teslim alan kişiye bir makam, itibar ve refah sağlamayacağını bilakis sorumluluk yükleyeceğini vurgulayan Soylu, küresel sistemin yerel yönetimlere bakışı değiştirdiğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin insanların hayatındaki etkisini gün geçtikçe artırdığını belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de özellikle 2002 sonrasında yerel yönetimler noktasında reform mahiyetinde adımlar atılmıştır. Öncelikle kendisi de yerel yöneticilikten gelen Cumhurbaşkanımızın o tecrübeyi yaşaması ve oradan nasıl bir verimlilik elde edebileceğinin çok iyi noktada tecrübe edilerek, devlet hayatına da nakşedilmesi Türkiye için büyük bir avantaj olmuştur. Yerel yönetimlerin ölçeği konusunda bu anlamda çok büyük bir değişim yaşandı. 1950'den 2000'li yıllara kadar belediye sayısı Avrupa'da azalırken, Türkiye'de yüzde 412 oranında artmıştır. 2002’den sonra yerel yönetimlerde optimum büyüklüğü yakalamak ve sunulan hizmet kalitesini artırmak için kapasiteleri sınırlı küçük belediyeler birleştirilmiş, kademeli bir değişim gerçekleşmiş ve 1950 yılında 628 olan belediye sayımız özellikle 2000 yılında 3 bin 218 olmuş, 2099 yılında 2 bin 950'ye, ardından da 2014 yılında bin 397'ye düşürülmüş, 2019 itibarıyla bin 389 olmuştur."

- Yeni bir dağıtım sistemi kuruldu

Soylu, mahalli idareler için esnek bir organizasyon sistemi getirildiğine işaret ederek, yeni birimlerin kurulması, kadroların ihdas ve iptali konusundaki yetkilerin bu idarelerin kendi karar organlarına bırakıldığını anlattı.

"Merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere ayrılan paylar artırılmış, pay dağıtım sistemine yeni kriterler getirilerek daha adil bir dağıtım sistemi kurulmuştur." diyen Soylu, her bir belediyenin kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştığı birtakım dijital altyapıları İçişleri Bakanlığı olarak tek elden yürüttüklerini ve belediyeler ile vatandaşların kullanımına açtıklarını vurguladı.

- Belediye başkanları hizmet odaklı olmalıdır

Türkiye'de 3,5 milyonun üzerinde Suriye uyruklunun misafir edildiğini hatırlatan Soylu, yakın zamanda ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir uygulama gördüklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni seçilen bir belediye başkanı... Bolu Belediye Başkanı... Tam da Türkiye'yi tahrik eder şekilde. Orada 2 bin 185 civarında Suriyeli var, bir tane esnaf var. O da Türk vatandaşı olmuş. Bunu tahrik etmek, orada bir nefret dili oluşturmak elbette ki kanunların ve yasaların içerisine girebileceği nokta olabilir ama bu da bir etik meselesidir. Özellikle belediye başkanları siyasi şovlarına, kendi düşüncelerine bu işi alet etmemeliler. Belediye başkanları, hizmet odaklı olmalıdır. İşin doğrusu da budur. Millete verdikleri söz de budur."

- "Binlerce yıl dostça yaşamanın sırrına varmışlardır"



Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan da kültür açısından çok zengin bir coğrafyada yaşadıklarını anımsatarak, "Türkler bu topraklarda çeşitli uygarlıklarla tanışmış binlerce yıl dostça yaşamanın sırrına varmışlardır." dedi.

Türkiye'nin zaman zaman Avrupalı olmak için Avrupalılarla savaşmak zorunda kaldığına işaret eden Toptan, işgal girişimlerinden hep galip ayrılan Türkiye'nin yüzünün Avrupa'ya dönük olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa müktesebatını en önce gerçekleştiren ülkelerden biri olduğuna değinen Toptan, "Yerel yönetimlerde etik büyük bir önem taşımaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim de böyle bir zihniyet reformuna ihtiyacımız vardır. Ahilik gibi köklü bir kültürün sahibi olan Türkiye, kendi eksiklikleriyle yüzleşmek zorundadır, düzelmek durumundadır." diye konuştu.

Açılışa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yerel yöneticiler ve kamu görevlileri katıldı.

