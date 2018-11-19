Yerel seçimlere doğru

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, belediye başkanlığı aday adaylığı için AK Parti'ye 127 başvuru yapıldığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için kent merkezi, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için 127 başvurunun yapıldığı kaydedildi.

Buna göre, Nevşehir Belediyesi'ne 9 aday adayı başvuru gerçekleştirirken, ilçe belediyelerinden Acıgöl'e 11, Avanos'a 7, Derinkuyu'ya 4, Gülşehir'e 4, Hacıbektaş'a 3, Kozaklı'ya 10, Ürgüp'e 6 müracaat yapıldı.

2014 yılındaki yerel seçimlerde Nevşehir genelinde toplamda 110 aday adaylığı başvurusu gerçekleştirilmişti.

