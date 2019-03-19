Yerel seçimlere doğru

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, halkın talep ve beklentilerini daha kolay iletebilmeleri için bir çağrı merkezi oluşturacaklarını söyledi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, projeler hazırlanırken halkın her kesimiyle görüştüklerini belirtti.

Vatandaşın taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Milletimizin talep ve beklentilerini önemsiyor, bu talep ve beklentilerin çözüme ulaşmasının gerekliliğini biliyoruz. Bunun için hizmet verecek Çağrı Merkezi Birimi, telefon, sosyal medya, kurumsal web sitesi, e-mail ve personel bildirimleri üzerinden iletilen taleplerin kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlayacaktır. Vatandaşın her an ulaşabilmesi için çağrı merkezi, alanında uzman personeliyle haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek."