Yerel seçimlere doğru

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olan Celal Köse, Yozgat'ın gelişmesi ve kalkınmasını el birliği ile gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Köse, beraberinde partisinin il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir kafede basın toplantısı düzenleyerek adaylık süreci ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yozgat Belediyesinin son 5 yılının hizmetlerle dolu dolu geçtiğini ve Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın Yozgat misyonuna ve vizyonuna yön verdiğini ifade eden Köse, Yozgat Belediyesi kurulduğu günden bu yana görev yapan bütün belediye başkanlarına teşekkür etti.

AK Parti'nin halen il başkanı da olan Köse, Yozgat'ı el birliği ile geliştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, "Yozgat'ı örnek bir şehir yapma adına, halkımızın fikrini alarak, değerli büyüklerimizin, ağabeylerimizin ve teknik elemanlarında fikrini alarak inşallah Yozgat’ı en iyi şekilde yönetmenin arzusu içerisindeyiz. İl Başkanlığı görevimizde devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulunun takvimine göre bizde istifaların son günü olan 1 Aralık itibarı ile vazifemizi bırakacağız." dedi.

Seçimlerin bir değişimin ve dönüşümün de habercisi olduğuna dikkati çeken Köse, "Her seçim bir değişimi ve dönüşümü de beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımızın da beklentisi bu yöndedir. İlimiz coğrafi konumu itibariye yerleşim açısından zor bir kentimizdir. Engebeli arazisi yapısı dolayısıyla yapılan hizmetler yeterince sergilenememektedir. Bundan sonraki süreçte imar planını düzgün ayarlayarak binaların yerleşimi görüntü estetiği ön plana çıkararak yeni bir şehircilik anlayışıyla yapmayı planlıyoruz.

Bu konuda yeni bir ekip oluşturduk. Ekibimiz içerisinde mimar, çevre mühendisi olan arkadaşlarımız var. Onlarda şimdiden çalışmaya başladılar, inşallah önümüzdeki ayın sonunda yeni projelerle kamuoyunun karşısına çıkacağız. Biz el birliği ile şehrimizi geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu süreçte basınımızın da katkısına ihtiyacımız olacak. Çünkü herkesin görüşünü düşüncesini dikkate alarak çalışma içerisinde olacağız. Şehrimizi hep birlikte yöneterek kalkındıracağız." diye konuştu.