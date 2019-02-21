Yerel seçimlere doğru

KONYA (AA) - AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.



Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde konuşan Kılca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Karatay halkının gönlüne talip olduklarını belirtti.



Vatandaşların taleplerini dinlediklerini dile getiren Hasan Kılca, "Önemli olan gönüllere hitap etmek olduğunun bilincindeyiz. Gönül belediyeciliği mottosuyla çıktığımız bu yolda fikrimiz ve duruşumuz seçimlerden sonra da aynen devam edecek." diye konuştu.



Yerel sorunların çözümünde, yerel demokrasinin önemli bir paydaşının da yerel gazeteler olduğunu ifade eden Kılca, yerel basının görevini layıkıyla yaptığına şahit olduklarını söyledi.

Hasan Kılca'ya ziyaretinde AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve partililer eşlik etti.