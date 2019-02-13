Yerel seçimlere doğru

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Bahşili Belediye Başkan Adayı Recep Zafer Tekin, öğrencilere kaynak kitap dağıttı.

Hacı Hidayet Doğruer Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Tekin, burada öğrencilere kaynak kitap hediye etti.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarılar dilediklerini söyledi.

Öğrencilerin kaynak kitapla en iyi şekilde sınavlara hazırlanmalarını istediklerini belirten Tekin, "Ayrıca ziyaretlerimizde okulların sorunlarını yerinde gördük. Notlarımızı aldık. İnşallah kazandığımız zaman bu sorunları hemen çözmek için çabalayacağız. Öğrencilerimize kaynak kitaplarını dağıttık. Onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimiz, geçmişini bilen, bugününü değerlendirip geleceğine yön verecek saygın ve seçkin insanlarımızdan oluşacak." diye konuştu.



