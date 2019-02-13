Yerel seçimlere doğru

KARAMAN (AA) - CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Emin Ege, Karaman Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Ege, Karaman için çok sayıda projeye sahip olduğunu belirtti.



Karaman'ın sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden Ege, "Belediyeyi ve belediyeciliği bilen bu anlayışın içerisinden gelen birisiyim. Memleketimizi daha iyi, layık olduğu yerlere getirmek için yola çıktık. Seçim çalışmalarımızda bu yönde ilerlemekte, inşallah da bunu başaracağız." dedi.



Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Çavaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin Karaman için hayırlı olması temennisinde bulundu.



