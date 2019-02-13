Yerel seçimlere doğru

KONYA (AA) - AK Parti'nin Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Yaşar, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve partililerle birlikte yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında önce ilçe merkezindeki sanayi esnafını ziyaret etti, ardından ilçeye bağlı taşra mahallelerinden Emen ve Sevindik mahallesi sakinleriyle buluştu.



Kahvehanelerde buluştuğu vatandaşlardan 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir belediye başkan adayı olarak destek istediklerini aktaran Yaşar, Beyşehir ve mahallelerine yakışır çok güzel hayalleri olduğunu söyledi.

Yaşar ziyareti sırasında, bir mahalle kahvesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yapılan çalışmaları, ilçemize kazandırılan yatırımları hepiniz biliyor, yakından takip ediyorsunuz. Bu süreçte şehrimize de çok güzel hizmetler kazandıran mevcut ve geçmiş tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Biz de bu hizmet çıtasını daha yükseklere taşımak için inşallah elimizden gelen tüm gayret ve çabayı göstereceğiz."

Yaşar, son olarak beraberindekilerle Beyşehir Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, yerel seçimlerde destek istedi.

