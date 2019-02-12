Yerel seçimlere doğru

KONYA (AA) - Eski CHP Milletvekili Umut Oran, seçim çalışmaları için geldiği Seydişehir'de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.



Adile Baysal Kültür Merkezi'nde gazetecilerle ile bir araya gelen eski CHP İstanbul milletvekili Umut Oran, "Alan çalışması mitinglerden daha etkili, CHP bu yerel seçimlerde bunu yapıyor. Değişim şart, ülkenin CHP yönetimine ihtiyacı var." dedi.



Oran ayrıca partide, resmi bir görevi olmamasına rağmen seçim çalışmalarına destek verdiğini belirterek, "19 il gezdim, arkadaşlarımıza destek veriyoruz, bu gezilerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.