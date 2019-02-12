Yerel seçimlere doğru

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.



AK Parti'den ilçede yeniden belediye başkan adayı gösterilen Kısa, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ve beraberindeki partililerle birlikte ilçeye bağlı mahallelerde yaptığı ziyaretlerde vatandaşlardan yerel seçimlerde destek istedi.



Son ziyaretlerini ilçeye bağlı Gencek ve Taşlıpınar Mahallesi'ne gerçekleştiren aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın da adayı olan Kısa, kahvehanelerde bir araya geldiği mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Mevcut belediye başkanı olarak hemşerilerinin kendisini çok yakından tanıdığını, ilçeye bugüne kadar kazandırdığı hizmetleri bildiğini ve takip ettiğine vurgu yaparak, yeni dönemde de bu hizmetleri artırarak devam ettirmek istek ve arzusunda olduklarını ifade etti.

Kısa, bu anlamda kendisine ziyaretlerinde gösterilen samimiyet ve yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.



Kısa, ziyaret programları arasında ilçeye kazandıracakları fasülye eleme ve paketleme tesislerinin kurulacağı alanı da ziyaret ederek, "Fasülye eleme ve paketleme tesisimizi kuracağımız kapalı alanda zemin çalışmalarımız son hızla devam ediyor. İnşallah çiftçilerimizin üretimine değer katacak bu tesisimizi yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Alanda çalışan arkadaşlarımızı da bu çerçevede ziyaret ederek, kolaylıklar diledik." dedi.





