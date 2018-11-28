Yerel seçimlere doğru

ÇANKIRI (AA) - AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Çankırı Belediye Başkan Adayı'nın Hüseyin Boz olarak açıklanmasının ardından yerel seçimlere adım adım ilerlediklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaman, belediye başkan adayı olarak açıklanan Hüseyin Boz'un Çankırı'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti belediyeciliğinin kaldığı yerden devam edeceğini belirten Kaman, "Yerel seçimlere adım adım yaklaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, 16 Nisan’da olduğu gibi diğer siyasi partilerle beraber inşallah Çankırı’ya yakışır bir seçim kampanyası yürütmek istiyoruz." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da yaklaşık 7 aydır başkanlık görevini yürüttüğünü söyledi.

Önümüzdeki dönemde de kente yapılması planlanan yeni hizmetleri anlatacaklarını ifade eden Boz, "Şehrimizle, insanlarımızla, vatandaşlarımızın tamamıyla kucaklaşarak, kaynaşarak onların içerisinde, onları dinleyerek istişare ederek inşallah bu süreci tamamlayacağız diyorum. Ben şahsıma, camiamıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.