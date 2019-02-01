Yerel seçimlere doğru

KARAMAN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, kentin mezbahane ve hayvan pazarı sorununu çözeceklerini bildirdi.

Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, mezbahanın kapatılmasıyla hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve özellikle kasap esnafının ciddi bir sıkıntı içerisine girdiğini belirtti.

Halkın teveccüh ve destekleriyle göreve geldiklerinde Karaman'a modern bir hayvan pazarı ve son teknolojiyle donatılmış kapsamlı bir kesimhane-et entegre tesisi kazandıracaklarını ifade eden Kalaycı şunları kaydetti:

"Bu proje zaten bizim aday adaylığımız sürecinden önce hazırladığımız ve mutlaka hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Urgan Mahallemizde yer alan, meyve sebze hali ile yerleşim alanlarıyla iç içe bulunan hayvan pazarını taşıyarak, daha sağlıklı, daha modern, daha kapsamlı yeni bir Canlı Hayvan Pazarı yapacağız. Kantarından, otoparkına, mescidinden lavabo ve duş kabinlerine kadar her ayrıntısı düşünülmüş bu projemizi Belediye Mezbahası-Et Entegre Tesisi ile de birleştireceğiz ve kentimizi bu alanda özellikle bölgemizde örnek bir şehir haline getireceğiz."



