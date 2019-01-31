Yerel seçimlere doğru

ANKARA (AA) - Ayaş ilçesinde AK Parti ile MHP yönetimi bir araya geldi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen yemeğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti'den yeniden aday gösterilen Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güven, MHP İlçe Başkanı Murat Koçak ile partililer katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı adayları Mehmet Özhaseki'ye Ankara'da, Burhan Demirbaş'a da Ayaş'ta tam destek verdiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ayaş ve Ankara'da sandıktan güçlü şekilde çıkacaklarını belirten Yıldırım, "Bu anlamda Cumhur İttifakı'nı sürdüreceğiz. Seçim çalışmalarını da devam ettireceğiz. Buradan Cumhur İttifakı kapsamında birlik ve berberlik mesajı veriyoruz. Bunu pekiştirme için de Ayaş ilçesinde her iki partinin katılımıyla dayanışma yemeğinde bir araya geldik." dedi.

Demirbaş da hemşehrilerinin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını dile getirerek, "Ayaş'ımızda gönül belediyeciliği ile sürdürmüş olduğumuz hizmetlerimizle kazanan daima Ayaş olacak. El ele vererek Cumhur İttifakı'mızın gücüyle inşallah güzel projelere hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.