Yerel seçimlere doğru

KARAMAN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, atık su arıtma tesisi ve tavuk çiftlikleri kaynaklı kötü koku problemine çevre dostu ve düşük maliyetli projeleri sayesinde 2 ay içerisinde son vereceklerini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle bahar aylarında mevsimsel rüzgarların da etkisi ile şehri saran ve insanlara büyük rahatsızlık veren kötü koku probleminin ve aynı kaynaktan doğan sivrisinek sorununun çözümü için gerekli görüşmeleri yaptıklarını, projelerinin hazır olduğunu belirtti.

Bu sorunu kısa sürede çözeceklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti.

"Üzerinde çalıştığımız önemli konulardan birisi de Çavuş Mevkisi olarak adlandırdığımız bölgede bulunan atık su arıtma tesisi ve çevrede bulunan tavuk çiftlikleri kaynaklı kötü koku ve yine aynı kaynaklardan doğan sivrisinek sorunudur. EM Teknolojisi olarak bilinen bir sistem son yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Organik maddelerden kaynaklı her türlü kokuyu etkili ve kalıcı bir şekilde yok eden bu mikroorganizma teknolojisi, aynı zamanda sivrisinek oluşumunu da engellemektedir. Çevreye, ekosisteme ya da atmosfere herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı gibi, maliyeti de belediye öz kaynaklarından karşılanabilecek, herhangi bir borçlanmaya gidilmeyecek şekilde düşük. Tavuk çiftliklerinde de bu çalışmanın yapılabilmesi için çiftlik sahipleri ve çevre müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde olacağız. Göreve gelirsek bu sorunu 60 gün içerisinde çözeceğimizin sözünü veriyorum."