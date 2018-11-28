Yerel seçimlere doğru

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette konuşan Büyükkılıç, Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu anımsatan Büyükkılıç, "Parti farkı gözetmeden herkesi kucaklayacak bir anlayışa sahip oldum. Bundan sonra da 16 ilçemizdeki kardeşlerimizin tamamını da kucaklayacak anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"Biz Kayseri sevdalısıyız." diyen Büyükkılıç, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkese eşit mesafede olacaklarını kaydetti.

KGC Başkanı Veli Altınkaya da, Büyükkılıç'ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek seçim sürecinde kendisine başarı diledi.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.



