'Yerel seçimlerde başarı elde edeceğiz'

DİYARBAKIR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Önümüzdeki yerel seçim sürecini geçeceğiz, orada başarı elde edeceğiz. AKP için siyasi sonuç üretecek bir yerel seçim başarısı sağlayacağız. Ondan sonra Türkiye'nin genelinde bir iktidarın adımlarını atacağız." dedi.

Salıcı, Diyarbakır'da bir otelde 15 ilden partililerin katılımıyla düzenlenen "Güneydoğu Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, il ve ilçelerdeki parti teşkilatlarının yerel seçim sürecinde gayretli çalışmasının kendilerini iktidara taşıyabileceğini belirtti.

CHP'ye ağır bir sorumluluk düştüğünü kaydeden Salıcı, bir araya geleceklerini ve birlik olacaklarını aktardı.

Salıcı, "Bu ülkede huzur ve barış isteyen, kimsenin hakkında gözü olmayan ama kendi hakkını da yedirmeyen insanlarla beraber olacağız. Eğer Türkiye iyi bir yere gelecekse Hakkari, Edirne, Diyarbakır ve İstanbul'u ile beraber gelecek. Bu ülkenin bir tarafından hayatın çok iyi olduğu başka bir tarafında sorunların olduğu bir Türkiye bizim istediğimiz Türkiye değil." diye konuştu.

Terörün bitmesi gerektiğini, bunun için CHP'nin elinden gelen her şeyi yapacağını ileri süren Salıcı, şöyle devam etti:

"Ama biz 90'lı yıllarda da gördük. Daha öncesinde de gördük. Sadece güvenlik siyasetiyle terörü bitirmek bu ülkede denenmiş ve çözüm bulunamamış bir yöntem, bu şekilde terörü ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama bu ülkenin insanlarına demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletini, yargının bağımsız olduğu, insanların rahat bir şekilde sokakta dolaşabildiği, olağanüstü halin olmadığı sokağa çıkma yasağının olmadığı bir Türkiye hediye etmek 6 okun ve sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri çerçevesinde mümkündür. "

"Sandıkta bütün yurttaşlarımız ile ittifak yaparak alacağız"

Marttaki yerel seçimlere işaret eden Salıcı, "Önümüzdeki yerel seçim sürecini geçeceğiz, orada başarı elde edeceğiz. AKP için siyasi sonuç üretecek bir yerel seçim başarısı sağlayacağız. Ondan sonra Türkiye'nin genelinde bir iktidarın adımlarını atacağız. Sandıkta bütün yurttaşlarımız ile ittifak yaparak alacağız. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi düşünsün kendi siyasi gelecekleri ne olacak? Geçmişte yaptık, bugün de daha iyisini yapacak durumdayız." ifadelerine yer verdi.

Salıcı, ittifak tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bize diyorlar ki siz HDP ile ittifak yapacaksınız. Biz daha 3 ay önce İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yaptık. HDP ile ittifak yapmadık. Ama şunu biliyorum. Diyarbakır'da CHP'nin oyu çok düşük. Bu toplantıya gelen 15 ilimizin çoğunda CHP'nin oyu çok düşük. Şimdiye kadar Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP yarıştı. Sen Adalet ve Kalkınma Partisi olarak HDP'nin oylarına talip oldun. Ondan oy almak için çaba gösterdin. Bu senin için doğru bir yoldu, helaldi. Ama eğer CHP, HDP'nin oyuna talip olursa ondan oy almak isterse bunun adı bölücülük mü oluyor? Biz HDP'nin oylarına talibiz. Biz sana oy vermiş olan, şimdi 'Elim kırılsaydı vermeseydim.' diyen Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarına talibiz."

Muhabir: Mehmet Sıddık Kaya