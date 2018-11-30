Yerel seçimlerde aday adaylığı için istifalarda son gün yarın

ANKARA (AA) - Yerel seçimlerde aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini yarın saat 17.00'ye kadar vermeleri gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti.

Buna göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubayların yarın saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.

Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar da en geç yarın saat 17.00'ye kadar istifa edecek.

Emekli olarak görevinden ayrılmak isteyenler de 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini yarın saat 17.00'ye kadar verecek.

YSK'nın aldığı son iki karar gereği, korucular ve belediye başkan yardımcılarından aday adayı olmak isteyenlerin de aynı tarihe kadar istifa etmeleri gerekecek.

YSK bir önceki yerel seçimde, aday adayı olacak bakanların görevlerinden istifa etmesine gerek olmadığı yönünde oy birliğiyle karar almıştı.

Muhabir: Ferdi Türkten