Yerel seçimler öncesi adaylara önemli tavsiyeler

NEVŞEHİR (AA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, her seçimde yaklaşık 4,5 milyon gencin oy kullanmak için sürece katıldığını belirterek, "Bu nedenle hedef, strateji ve politikalar genç seçmen mantığına uygun olarak kodlanmalı." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, İkinci Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde, yerel yönetimler için aday olmayı düşünen siyasetçilere kampanya yöntemleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Adayların, zamanın ruhuna uygun bir strateji yürütmeleri gerektiğine, her seçim döneminde yaklaşık 4,5 milyon gencin 18 yaşını doldurarak seçmen unvanı kazandığına işaret eden Türk, adaylardan yeni seçmen kitlelerinin beklentilerine göre hareket etmelerini istedi.

İletişimde, hedef kitlelerin kategorize edildiğini, 13-19 yaş grubunun "Z kuşağı", 20-35 yaş arasının "Y kuşağı", 35-49 arasının "X kuşağı" ve 50 yaş sonrasının ise "ileri yaş kuşağı" olarak adlandırıldığını anlatan Türk, yeni stratejik iletişimde siyasiler için temel önerileri sıraladı.

Türk, şöyle konuştu:

"Yeni stratejik iletişimde temel önerilerimiz var. Birincisi, buyurucu olmayın, projelerinizi ya da önerilerinizi seçmene dikte etmeyin. En önemli şey seçmeni, yapacağınız işe dahil edin. Avrupa ve ABD'deki başarılı seçim sonucunun altında yatan en önemli neden seçmenin fikirlerinin alınması yoluyla sürece dahil edilmesidir. İkincisi, yeni medya ve yeni iletişim teknolojilerine uygun mesaj kodlamak. Bunu ayrı tutamazsınız. Zira Türkiye'de 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Türkiye'nin yüzde 67'si sürekli olarak internet kullanabiliyor. Ayrıca yerel seçimlere aday olacak arkadaşların, haritalama yoluyla seçmenlerin nerede ne tür beklentilerinin olduğunu, hangi mahalle, ilçede veya kentte ne tür istekleri olduğunu politikacılardan ne beklendiğini planlı programlı olarak belirlemeli. Bu sizin doğru mesaj kodlamanızı, hedef kitlenizi anlamanıza ve başarılı olmanıza büyük katkı sağlayacaktır."

- Adaylara "sosyal medyayı iyi kullanın" tavsiyesi

Sosyal medyayı iyi kullanabilen adayların başarıya ulaşmasının daha kolay olabileceğini kaydeden Türk, yeni seçim konseptine vakıf genç adayları, hedef kitleye doğru mesaj verme konusunda etkili yöntemler kullanmaya yatkın gördüğünü aktardı.

Türk, "Genç adaylar konsepte daha vakıf oldukları için daha doğru mesaj verme konumuna sahipler. Z kuşağı bu sistemin içinde doğdu. Mesaj vermek istiyorsanız Z kuşağının anlayacağı şekilde verilmeli. Y kuşağı Facebook'u çok kullanıyor, X kuşağı daha çok Twitter kullanıcısı veya WhatsApp yoluyla mesajlaşarak iletişim kurmayı seviyor. 50 yaş üstü ise geleneksel yöntemleri tercih ediyor. Adaylar, başarı elde etmek istiyorsa, hedef kitle kategorizasyonunu çok iyi yapmalı." diye konuştu.

Yeni seçim stratejisinde adayların oy verme eğilimlerinin araştırıldığını, kime oy verdiğinden çok, niye ve neden oy verdiğinin önemsendiğini vurgulayan Türk, "Yeni seçim stratejisinde, artık seçmenlerin kime oy verdiği önemli değil ancak niye ve neden oy verdiği önemli. Toplumun, parti ile iç içe olması gerekir bu nedenle. Kendilerine yönelik düşünceler olumlu ise pekiştirilmesi, olumsuz ise değiştirilebilmesi için fırsat tanıması açısından çok önemli, böylelikle kazanılan hedef kitle size devamlı oy vermeye niyetli seçmen durumuna gelir." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 11:33