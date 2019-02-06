Yerel seçime doğru

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Islah Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seçmenle buluştu.

Yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Arı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve partililer ile iş insanlarını ve çalışanlarını ziyaret etti.

Arı, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçildiği takdirde kentteki iş imkanının artırılması amacıyla yatırımcıların önünü açacak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Arı, "Çalışanların işine, işverenin çalışanına ve yerel yönetimlerin de sanayisi ve yatırımcısına sahip çıktığı bir işte başarı kaçınılmazdır. İşçimizin ve işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha güçlü bir Nevşehir ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız." dedi.

