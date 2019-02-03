Yerel seçime doğru

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar'ın projeleri düzenlenen programla tanıtıldı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli olduğunu belirtti.

"Diğer tarafta HDP, İYİ Parti, CHP esasında FETÖ, PKK ve gayrı milli her türlü terör unsurlarının desteklediği bizim de adına 'şer ittifakı' dediğimiz bir kesim var." diyen Öztürk, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri alanda Türkiye'yi dize getirme çabası söz konusu. Bugün Fırat'ın doğusuna operasyon yapmak isteyen Cumhur İttifakı paydaşları, 'niye operasyon yapılıyor' diyen bir ittifakın paydaşlarıyla karşı karşıya. Bunun için Cumhur İttifakı'nın hem Kırıkkale'de hem de Türkiye'de başarılı olması bizim için milli bir görevdir."

Belediye Başkan adayı Serdar Yarar da kendisinin de vatandaşlardan biri olduğunu belirterek, projeleri hazırlarken çok titiz bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Projeleri hazırlarken birbirinden değerli akademisyenlerden, şehir plancılarından ve kendi alanında uzman kişilerden faydalandıklarını dile getiren Yarar, "Allah nasip ederse, 1 Nisan'dan itibaren durmadan, yorulmadan projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız. İnşallah Allah bunu bize nasip eder. Kırıkkale'nin sorunlarına yönelik proje tanıtım toplantısı yapan ilk MHP adayı ve çalışma arkadaşları olmaktan gurur duyuyorum. Hep birlikte çalışmamız ve inanmamız lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkan adayı Yarar'ın "40 Soruna 40 Proje" başlıklı tanıtım sinevizyonu izletildi.

Programa, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ile çok sayıda partili katıldı.