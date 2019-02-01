Yerel seçime doğru

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu, Kaman İl Genel Meclisi adaylarını belirlediklerini bildirdi.

Avşaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçim öncesi AK Parti Kaman İlçe Teşkilatının, İl Genel Meclisi adaylarını netleştirdiğini ifade etti.

Kaman için en doğru kararı vermek adına aday profillerini dikkatlice inceleyip karar verdiklerini vurgulayan Avşaroğlu, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe teşkilatımızla yaptığımız görüşme ve istişarelerden sonra 3 arkadaşımızın ismini belirledik. Görüşmeler sonucu ilk sırada Emre Demirci, ikinci sırada Durdu Üngel ve üçüncü sırada Ergün Baş belirlendi. Kaman halkının ve köylerimizin sorunlarını yakından bilen ve her kesim tarafından sevilen bu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."