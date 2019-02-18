Yerel seçime doğru

KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, belediye başkan adayları ile ilgili evrakları İl Seçim Kurulu'na teslim ettiklerini belirtti.Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'de aday geri çekmenin söz...