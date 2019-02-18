Yerel seçime doğru

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı İlhan Eren oldu.

Daha önce ismi adaylık için açıklanan Ferhan Turan Epsileli’nin rahatsızlığı nedeniyle adaylıktan çekilmesinin ardından AK Parti İlçe Teşkilatının görüşleri ve AK Parti Genel Merkezi'nin onayı doğrultusunda AK Parti Koyulhisar Belediye Başkan Adayı olarak İlhan Eren'in ismi açıklandı.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004-2014 tarihlerinde ilçede iki dönem üst üste Koyulhisar belediye başkanlığı yaptığını anımsattı.

İlçeye hizmet için bu görevin kendisine tekrar layık görülmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Eren, "2004-2014 yıllarındaki belediye başkanlığım dönemimde ilçemize hizmet kervanında hep ilkleri getirdik. Tabi ki bu ilkleri AK Parti'nin gücü sayesinde getirdik." dedi.

Hizmet için bu göreve talip olduğunu aktaran Eren, "İnşallah bu dönemde tekrar halkımızın takdir etmesi ve seçilmemiz durumunda hizmetlerin daha fazlasını getireceğimizi ümit ediyorum. Bu konuda bana destek veren başta ilçe teşkilatımıza, ilçe halkımıza ve partimizin tüm organlarında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.