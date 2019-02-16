Yerel seçime doğru

ANKARA (AA) - MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilçede Cumhur İttifakı adayını destekleyeceklerini söyledi.

MHP İlçe Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, parti binasında gerçekleştirildi.

Orhan, toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayını destekleyeceklerini ifade etti.

MHP ve AK Parti olarak ortak çalışmalara başladıklarını belirten Orhan, sürdürülen çalışmalar ve ziyaretler kapsamında partilileri bilgilendirdi.

Mahallelerin tamamını ziyaret edeceklerini dile getiren Orhan, AK Parti İlçe Başkanlığı ile koordine halinde olacaklarını kaydetti.