Yerel seçime doğru

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Saygılı'nın projeleri düzenlenen programla tanıtıldı.

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Saygılı'nın çok güzel ve heyecan verecek projelerinin olduğunu söyledi.

Yeni dönemde AK Parti'ye yakışan büyük bir hizmet anlayışıyla yola devam edeceklerini aktaran Dağdelen, "2002 yılından beri AK Parti hükümetlerince Kırıkkale'ye çok büyük yatırımlar yapıldı. Bundan sonra da devam edecek. Bu yatırımlar ve hizmetler için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta da başta ilimiz ve 8 ilçe ile 2 beldede belediye başkanlığını alabilecek güce ve potansiyele sahibiz. İnşallah yüksek oy oranlarıyla alacağız. Seçim sürecinin sakin, güvenli ve huzurlu geçtiği illerden biri Kırıkkale. Bunun için herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Saygılı da bugün büyüklerinin takdiriyle yeniden belediye başkanı adayı olarak vatandaşların karşısında olduğunu ifade etti.



Kırıkkalelilere hizmetkar olmaktan başka bir amacının olmadığını dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

"Eğer başka bir amacım varsa Allan bana nasip etmesin. 5 yıl boyunca elimizde bulunan imkanlarla vatandaşlara hizmet etmeye çalıştık. Bizden önce belediye başkanı olarak Kırıkkale'ye hizmet eden başkanlara da teşekkür ediyorum. Kırıkkale geçmişinde bir şehir ve yerleşim yeri değildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarının kurulmasıyla birlikte hızlı bir şekilde bugünkü konumumuza geldik. Kırıkkale'yi seven herkes Kırıkkalelidir. Kırıkkale tüm Türkiye'de silaha adını veren şehir olarak tanınıyor."

Konuşmaların ardından Saygılı, yeni dönemdeki projelerini açıkladı.

Programa, çok sayıda partili katıldı.

