Yerel seçime doğru

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, hizmete açılan Yarenler Kapalı Pazarı'ndaki esnafla bir araya geldi.

Başkan Akkaya, vatandaşlarla sohbet ederek yeni pazar yeri hakkındaki görüşleri dinledi.

Esnafın olumlu tepkiler verdiğini dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"Bu olumlu tepkiler bize hizmet etme noktasında güç verdi. Daha önce bu pazarın yerine ikame olan altunkalem pazarımız, sokak ortasındaydı ve açıktı. Tuvalet ve benzeri konularda sıkıntılar yaşanıyordu. yarenler pazarımız; tuvaletiyle, zabıta bürosuyla, çay ocağıyla komple dizayn edilmiş bir şekilde faaliyete girdi."

