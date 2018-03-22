Yerde bulduğu altın bileziği polise teslim etti

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde çay ocağı işleten bir kişi, yolda bulduğu altın bileziği polise teslim etti.

Hükümet Konağı'nda çay ocağı işleten Şamil Parlak (40), müşterilerine çay götürdüğü sırada yerde bir altın bilezik olduğunu fark etti.

Bileziği alan Parlak, bir süre çevrede sahibini aradı, bileziğin sahibini bulamayınca polise giderek teslim etti.

Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bulduğu bileziğin 6 bin lira değerinde olduğunu, kendisinin aylık 2 bin lira kazandığını söyledi.

Hayatı boyunca hep dürüst yaşadığını ifade eden Parlak, şunları kaydetti:

"Bulduğum bilezik benim 3 aylık kazancıma eşit ama başkasına ait olan bir şeyi asla alamam. Biz babadan böyle gördük. Dinimizce de bu haram. Bilezik sahibi ne zorluklarla kazandı bilmiyorum. Daha önce ben de para düşürmüştüm. O aklıma geldi. Bileziğin gerçek sahibine ulaşılmasına çok sevineceğim."

