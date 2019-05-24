Yer altı suyu anlık takip altına alınıyor

KONYA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi arasında imzalanan protokol ile "Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu Potansiyeli ve Geleceğinin Araştırılması Projesi" kapsamında, havza genelinde yer altı suyu anlık takip altına alınacak.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımsal üretim için büyük öneme sahip yer altı suyunu takip etmek ve sürdürülebilir şekilde yönetebilmek için hayata geçirilen proje ile Konya Kapalı Havzası ve Yukarı Sakarya Alt Havzası'nda yer alan 122 yer altı suyu gözlem istasyonu yıl içinde modernize edilecek.

Çalışmalar kapsamında otomatik seviye ölçüm sistemi kullanılarak, yer altı suyu seviyeleri online takip edilecek.

- 30 istasyon modernize edildi



Gözlem istasyonlarının modernizasyonunun yıl içinde tamamlanmasının planlandığı proje kapsamında, şu ana kadar 30 istasyon modernize edildi ve ölçümlere başlandı.

İhtiyaç duyduğu enerjiyi güneş enerji sisteminden elde eden yer altı suyu gözlem istasyonları, su seviyesini, sıcaklığını ve tuzluluk oranını anlık olarak ölçecek, GSM yoluyla sisteme aktararak verilerin anlık kontrolüne imkan sağlayacak.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın ilk zirai arazilerini barındıran, ilk zirai ürünlerini yetiştiren yerlerden biri olan Konya Ovası için yer altı sularının hayati önemde olduğunu bildirdi.

Hayata geçirilen projenin bölge için faydalı olacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Konya Kapalı Havzası ve Yukarı Sakarya Alt Havzası'ndaki yer altı suyunun karakteristiği, yağışların yer altı suyuna etkisi, tarımsal sulama nedeniyle ortaya çıkan seviye değişimleri gibi birçok alanda veri sağlayacak olan sistem sayesinde, mevcut durumun ne olduğu ortaya konulacak ve geleceğe dönük projeksiyonlar geliştirilecek."

Sistem sayesinde istasyon verilerinin görüntüleme merkezine anlık iletileceğini, yer altı suyundaki değişimlerin kayıt altına alınacağını vurgulayan Aydın, "Sistem uzun yıllar içinde bize çok değerli bilgiler sunacak. Biz de bu bilgiler ışığında kararlar alacak ve projeler üreteceğiz. Çünkü her damla suyun önemini biliyor ve her damla suyu planlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



