İSTANBUL (AA) - Nuhoğlu İnşaat tarafından hayata geçirilen Yenitepe Kadıköy, "İstanbul Altın Değerler Ödül" töreninde "2017'nin En Başarılı Kentsel Dönüşüm Projesi" seçildi.

Nuhoğlu İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, akademik kadrosu ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu üyeleri arasında anket yapıldı.

Anket sonuçlarına göre, Yenitepe Kadıköy projesi, Reklam Çarşısı tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi'ndeki Altın Değerler Ödül Töreni'nde "2017'nin En Başarılı Kentsel Dönüşüm Projesi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, kentsel dönüşümün zor bir iş olduğunu belirterek, "Aldığımız bu ödül bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. İnşaat sektöründe deprem riski taşıyan alanlarda son nokta dönüşüme uğrayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin ilk ve en büyük kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de bulunan ve prestij projemiz olarak nitelendirdiğimiz, Fikirtepe lokasyonunun tek Leed Gold sertifikalı yani çevreci projesi Yenitepe Kadıköy'ün bu ödülü kazanması gurur verici." ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, Yenitepe Kadıköy'de mimari, estetik ve yüksek kalite standartlarında kullanılan ürünlerle başarılı bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçirdiklerini aktararak, "Şu anda ilk etabın daire teslimlerine de başladık ve Yenitepe Kadıköy'de yaşam başladı. Projemizi bu ödüle layık gören Aydın Üniversitesi öğrencilerine ve akademik kadrosuna teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.