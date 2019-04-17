YENİMEK'ten müzik ziyafeti

ANKARA (AA) - YENİMEK Türk Halk Müziği Dostluk Korosu, Yenimahalle ilçesinde konser verdi.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Şef Yılmaz Şirin yönetiminde eserleri seslendirildi.

Programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe sakinlerinin kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşması için YENİMEK kurs merkezleri ve etüt merkezleri inşa ettiklerini söyledi.

Projelerin vatandaşa fayda sağlaması, ilçe sakinleri tarafından rağbet görmesinin çalışma azimlerini artırdığını vurgulayan Yaşar, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolunun, kültür, sanat ve eğitime önem vermekten geçtiğini aktardı.