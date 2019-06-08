Yenimahalle'ye 3 yeni kültür merkezi

ANKARA (AA) - Yenimahalle'de 3 kültür ve sanat merkezi daha açılacağı duyuruldu.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye, Susuz, Karacakaya ve Memlik mahallelerinde yeni kültür merkezlerini hayata geçirecek.

Açılacak merkezlerde mahalle sakinlerinin bir arada vakit geçireceği atölyeler, "YENİMEK" kursları ve ortak yaşam alanlarının bulunacağı tesislerde, merkezler bünyesinde eğitim öğrenim çağındaki gençler için de derslik ve kütüphane yapılması planlandığı belirtildi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Batıkent, Ata, Serhat, Kaletepe, Yakacık Kültür Merkezleri ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 7 kültür ve sanat merkezini yanı sıra yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan Turgut Özal Kültür Merkezi’nden sonra Susuz, Karacakaya ve Memlik mahallelerine yapılacak kültür merkezleriyle bu sayının 11’e çıkacağı ifade edildi.

- Geleneksel ve modern mimari bir arada

Yenimahalle Belediyesi geleneksel Ankara evlerinin modern mimari çizgiler ile yorumlanmasıyla tasarlanan Susuz, Karacakaya ve Memlik kültür merkezlerinin bölge halkının taziye, düğün ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir tesis olarak hizmet vermesi hedefleniyor.



Susuz Mahallesi'nde yapılması planlanan bin yüz metrekare arsa alanına sahip kültür merkezi, bodrum kat dahil 4 kattan oluşacak.

Yaklaşık bin 900 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak yapının, bodrum katında taziye salonu, salona ait mutfak ve bay, bayan mescit olacağı zemin katta, ikinci bahar kültür ve dayanışma merkezi yer alacağı kaydedildi.

Projenin 1'inci ve 2'inci katlarında ise, kütüphane, çok amaçlı salon ve salon hazırlık odaları, mutfak bulunan 6 atölye salonunda gerçekleştirilecek atölye faaliyetleri ile mahalle sakinlerine keyifli vakit geçirecekleri bir alan oluşturmanın hedeflendiği Karacakaya ve Memlik mahallerinde daha geniş açık alan ve terasa sahip olacak merkezlerin, açık hava organizasyonlarına da ev sahipliği yapmasının amaçlandığı belirtildi.

