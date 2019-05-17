Yenimahalleliler iftar programında buluştu

ANKARA(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde halkın yoğun katılımıyla iftar programı düzenlendi.
Şentepe Tepekule'de düzenlenen iftar programında konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan ayının, küslüklerin ve kavganın silinip atıldığı, insanların kardeşlik içerisinde yaşaması gerektiğini hatırlatan mübarek bir ay olduğunu söyledi.
İftar programında Esat Aydoğan ve Fazlı Çoban'ın seslendirdiği ilahi dinletisi ve Kuran-ı Kerim tilaveti de yapıldı.
Programa CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.