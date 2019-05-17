Yenimahalleliler iftar programında buluştu

ANKARA(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde halkın yoğun katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Şentepe Tepekule'de düzenlenen iftar programında konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan ayının, küslüklerin ve kavganın silinip atıldığı, insanların kardeşlik içerisinde yaşaması gerektiğini hatırlatan mübarek bir ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayında zengin ile fakirin aynı sofrayı paylaşıp birlikte ibadet ettiğini belirten Yaşar, "Ramazan ayında, her yıl Yenimahalle sakinlerinin bir olması, hoş görü ortamında oruçlarını açması için bir çok mahallemize iftar sofraları kuruyoruz. Bugün kurulan iftar sofralarında Şentepe sakinleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

İftar programında Esat Aydoğan ve Fazlı Çoban'ın seslendirdiği ilahi dinletisi ve Kuran-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

Programa CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.