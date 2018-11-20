Yenimahalleliler Anadolu Destanı'nı dinledi

ANKARA(AA) - Ankara'da "Anadolu Destanı" adlı etkinlik düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi ile Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği (HAMOY) Türk Halk Müziği Korosu tarafından ortaklaşa Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Şef Abdullah Gündüz yönetiminde türküler seslendirildi.

"Bir Başkadır Benim Memleketim" temasıyla organize edilen etkinlik hakkında gazetecilere açıklama yapan vatandaşlardan Songül Akça, her hafta sonu Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu konserlere ve etkinliklere katıldığını söyledi.

İlçede yapılan kültür ve sanat etkinliklerinden memnun olduğunu aktaran Akça, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.