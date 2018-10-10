Yenimahalleli öğrencilere sınav kaygısı semineri

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince Tiyatro 19'un Drama Lideri Yasemin Yanar Karameşe, "Sınav Kaygısı, Stres Yönetimi ve Motivasyon" adlı seminerle Yenimahalleli öğrencilerle buluşturuldu.

Demetevler Şehit Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezinde verilen seminerde Karameşe, öğrencilere yaşadıkları olaylara verdikleri tepkileri drama gösterisi ile anlatmalarını istedi.

Drama gösterilerinde katılımcı öğrenciler, olaylara karşı verdikleri tepkileri canlandırdı. Anne ve babayla yaşanan sorunlar ile arkadaşlar arasındaki problemleri canlandıran öğrenciler, performanslarıyla Karameşe'den tam puan aldı.

Öğrencilere tercih yaparken çevre baskısı altında kalarak seçim yapmamaları gerektiğini vurgulayan Karameşe, "Sırf açıkta kalmıyayım, çevrem bu mesleği tercih etmemi istiyor diye meslek seçmeyin. Şuan revaçta olan bir meslek gelecekte öyle olmayabilir. O yüzden sevdiğin mesleği yap, ne istiyorsan onu ol." diye konuştu.