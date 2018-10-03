Yenimahalleli miniklerden hayvan bakım evine ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ikamet eden ana sınıfı öğrencileri, Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında yapılan ziyarette, çocuklar, yanlarında getirdikleri köpek mamalarını sadık dostlara teker teker yedirerek, onlarla vakit geçirdi.

Ziyarette konuşan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, sokak hayvanlarının ülke genelinde sorun teşkil eden hususlardan biri olduğunu söyledi.



Sokak hayvanlarının çoğunun beslemek için insanlar tarafından evlere alınan ve bakımının zor olduğu fark edilince bir eşya gibi sokağa bırakılan hayvanlardan oluştuğuna dikkati çeken Yaşar, şunları kaydetti:

"Hepimiz bu konunun bilincine vararak, hayvanları sokağa bırakmamalıyız. Belediye olarak düzenli bir şekilde veteriner hekimlerimiz tarafından kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları devam etmektedir. Yapmış olduğumuz geçici hayvan bakım evinde sahiplendirme imkanı da bulunmaktadır. Para vererek satın almak yerine evsiz kalan bu sadık dostları sahiplenmeye öncelik vermeliyiz. Devletin yetkili bakanlıkları ve yerel yönetimler, ortaklaşa bir proje yürüterek bu sorunun çözümünde çalışma başlatmalıdır. Ankara'nın ihtiyacı olan şehrin dışında temiz ve düzenli bir genel barınak inşa edilmesi, gerekli sağlık ekipmanları ve beslenme üniteleri ile tam teşekküllü bir bakım evinin yapılmasıdır."

Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi, hafta boyunca Yenimahalle genelinde eğitim gören bine yakın ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından ziyaret edilecek.

