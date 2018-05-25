Yenimahalleli minikler TUBİL'le bale öğreniyor

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi TUBİL Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğunda eğitim gören çocuklar, bale gösterisi sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gösteriye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, gösteri sonunda yaptığı konuşmada, belediyelerin sanat ve spora ağırlıklı olarak önem vermesi gerektiğini belirtti.

Amaçlarının farklı bir Yenimahalle oluşturmak olduğunu bildiren Yaşar, ''Çocukların birbirleriyle kaynaşmaları, sanatın ve sporun her dalında başarılı olmaları için bu salonları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sanat denilince Ankara'da ilk akla gelen ilçeyiz.'' ifadesini kullandı.

Etkinlik sonunda Başkan Yaşar dansçılara yıl sonu sertifikalarını verdi.