Yenimahalleli engelliler ve aileleri Çanakkale'de

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi, ortopedik, görme, işitme engelli ve süreğen hastalıklı vatandaşlar ve aileleri için özel olarak Çanakkale gezisi düzenledi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen kültür gezileri sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen gezide engelliler, süreğen hastalıklı vatandaşlar ile ailelerinden oluşan 50 kişi Çanakkale'yi gezme fırsatı buldu.

Çanakkale'yi gezebilme mutluluğunu yaşayan engelliler, yetkililere imkan sağladıkları için teşekkürlerini dile getirdi.