Yenimahalle'deki parkta güvenlik önlemi alınamadığı iddiaları

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Cemre Parkı ve civarının ekiplerce 24 saat esasına göre kontrol edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cemre Parkı'nda personel yetersizliğinden dolayı güvenlik önlemi alınamadığına ilişkin dün bazı basın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgesinde bulunan Bağdat Caddesi 357. Cadde kesişimindeki Cemre Parkı ve civarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerimizce sürekli kontroller ve uygulamalar yapılmaktadır. Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park ekibi tarafından bahse konu park ve çevresi 24 saat esasına göre kontrol edilmektedir.



Cemre Parkı ve civarında çarşı ve mahalle bekçileri saat 22.00-06.00 arasında devriye görevi yapmaktadır. Ayrıca Cemre Parkı'nda 10 gündüz ve 10 gece olmak üzere toplam 20 özel güvenlik görevlisi de görev yapmaktadır."

- 15 bin 860 kişi sorgulandı

Bölgede yılbaşından bugüne kadar ekiplerce yapılan denetim ve uygulamalarda, 15 bin 860 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı belirtilen açıklamada, kontroller sonucunda 4 aranan kişinin yakalandığı bildirildi.

Denetimlerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca 418 kişi hakkında mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmekten, 19 kişi hakkında başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olmaktan idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca ekiplerce, 34 kişiye alkol kullanarak çevreye rahatsızlık vermekten, 14 kişiye uyuşturucu madde imal ve ticaret ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılırken 5 şüpheli de tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün vatandaşları her türlü tehlikeden korumak ve huzurlu bir çevrede güvenle yaşamalarını sağlamak adına her türlü tedbiri aldığı vurgulandı.