Yenimahalle'de yol yapım ve asfaltlama çalışmaları

ANKARA(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, havaların ısınmasıyla yol açma ve asfaltlama çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye görevlilerinin, havaların ısınmasıyla öncelikle yeni yerleşim yerleri olmak üzere ilçe genelinde yeni yollar açtığı belirtildi.

Ekiplerin çalışmalar kapsamında asfalt çalışmalarına da hız verdiği anlatılan açıklamada, yollarda asfalt kaplama ve yama çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin aynı zamanda vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda da asfaltlama yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu yıl ilçenin tüm asfalt ve tamirat problemlerini gidereceklerini belirtti.

Yaşar, vatandaşa hizmet etmeye çalıştıklarını kaydederek, "İlçede asfaltsız yol, kaldırımsız sokak kalmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.