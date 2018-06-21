ANKARA (AA) - Yenimahalle'de yaz futbol okulu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz futbol okulunun açılışı Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın katılımıyla yapıldı.

Yaz futbol okulunun açılışında ğrencilere forma, tozluk ve şapkadan oluşan malzeme hediye eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Yeni nesilleri hayata ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe o kadar umut dolu bakabileceğimizi biliyoruz. Özellikle sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle Yenimahalle'de spor tesislerine ciddi bir yatırım yapıyoruz. Hiçbir ilçede tam donanımlı 4 ayrı olimpik havuz ve spor tesisi yok. Bu kadar semt sahası, kapalı spor salonları olan il sayısı bile az. Yerel yönetim olarak spora teşvik için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan yaz futbol okullarına, 6-17 yaş arası bine yakın öğrencinin kayıt yaptırdığı, kursların Çiğdemtepe Semt Sahası, Yenimahalle Hasan Doğan Stadı ve Batıkent Stadı olmak üzere 3 ayrı bölgede verildiği bildirildi.