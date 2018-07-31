Yenimahalle’de yaz eğelenceleri

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi, çocuklara yönelik sokak gösterisi ve yetişkinler için de yaz sineması etkinliği düzenledi.

Demetevler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen yaz eğlence programında, çocuklar için palyaçolar eşliğinde dans gösterisi, ipli kukla ve orta oyunu sunuldu.

Demetevler sakinleri, yaz sineması etkinliğinde de Burak Özçivit ve Murat Boz'un rol aldığı “Kardeşim Benim 1” filmini izledi.

Yenimahalle Belediyesince düzenlenen yaz etkinliklerinin farklı mahallelerde 6 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.